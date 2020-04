Bivši svjetski prvak u superlakoj i velter kategoriji Marcos Maidana tvrdi kako i dan danas čuva jedan suvenir iz borbe s Floydom Mayweatherom Jr-om

Maidana tvrdi jedno, a što je o svemu nekoć govorio Mayweather?

'Kada me pogodio u trećoj rundi, s onim udarcem nakon zvona... Bio je to zaista dobar udarac koji je privukao moju pozornost. Nije to bilo ništa što već nisam osjetio i ne, on mi nije izbio nikakav zub. On je jak tip, dobar udarač, ali meni ne nedostaje nikakav zub', govorio je, prema Mirroru, Floyd još nakon samog meča.