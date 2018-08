Bivši kapetan Hajduka ne može više izdržati: Iznio svoju istinu o poniženjima u klubu

Zoran Nižić pismom se obratio novinarima u kojem tvrdi da je doživio ponižavanje od sportskog direktora Saše Bjelanovića te da su ga u klubu tjerali da ide na put u Sofiju iako je imao visoku temperaturu...

No, Zoran Nižić odlučio je odgovoriti na napise i pismom se obratiti novinarima u kojem je naglasio kako je zbog bolesti propustio utakmice na početku sezone, a tjerali su ga putovati u Sofiju iako je imao temperaturu.

'Proteklih tjedana proživljavam najteže dane u svojoj karijeri, čitam i slušam svakakve neistine o sebi i svom ponašanju. Šutio sam, ali očito se sam moram obraniti od neistina. Nikada nisam odbio igrati za klub. Proteklih tjedana ne igram jer nisam ni fizički ni psihički spreman igrati utakmice. Tijekom utakmice u Osijeku ozlijedio sam Ahilovu tetivu, a dok sam se oporavljao dobio sam visoku temperaturu. Iako sam se liječio prema uputama klupskih liječnika, pred uzvratnu utakmicu sa Slavijom, u takvom sam stanju bio prisiljen ići do kluba kako bih dokazao da nisam u stanju ići na put, a kamoli igrati,' prenosi Dalmatinski portal sadržaj pisma Zorana Nižića u kojem je dodao:

'Bez obzira na to, sportski direktor neobjašnjivo je inzistirao na tome da spremim stvari i pođem na put. Ponavljam, bez obzira na moje fizičko stanje, temperaturu i slabost, takvo ponašanje, kao i cjelokupan odnos i iživljavanje prema meni u posljednjem periodu, izuzetno me povrijedilo. Nekoliko dana poslije održan je sastanak u svlačionici na kojem mi je sportski direktor rekao kako više nisam vrijedan biti kapetan, kako odustajem na prvi problem, unio mi se u lice, izvrijeđao me i osramotio ispred cijele svlačionice iako nisam ništa napravio osim liječio se, a na što vjerujem da imam pravo. Valjda je po priručniku trebalo neko 'žrtveno janje' pa mi je na tom istom sastanku priopćeno kako mi oduzimaju kapetansku traku, koju sam zaslužio krvavim radom. Koliko god mi je to bilo teško, ni tada nisam reagirao.'

'Jasno da me takvo ponašanje pogodilo i utjecalo na moje psihičko stanje. Nakon toga, u dva dana sam izgubio 3.5 kilograma, što je u mom slučaju mnogo. Posljedica viroze i takvog šoka bila je da sam se osjećao slabo, malaksalo i rastrojeno i naravno da nisam bio ni približno spreman igrati utakmice.Dragi navijači, onaj trenutak kada izađem pred pun stadion koji se ori od vaših glasova veličanstven je. Svaki put ostavim na toj travi prvo svoje srce, a onda svoje tijelo. Kako da igram? Nisam mogao voziti, niti stajati na nogama. Zanimljivo je da se nitko nije izjasnio o mojem zdravlju,' naglašava Hajdukov stoper i priznaje da je nakon svega ponovo završio u bolnici, a iako se sumnjalo u meningtis, pokazalo se da je riječ tek o upali sinusa.

Što se transfera tiče, Nižić kaže da nije igrač koji bježi na prvi 'zov milijuna', ali s 28 godina se i u Jugoslaviji smjelo u inozemstvo te više ne vjeruje upravi Hajduka koja je već prekršila svoja obećanja.

'Kad te netko prevari, zezne transfer života, a nakon toga odgovori: 'Prodat ćemo te kad ispadnemo iz Europe, a ne kasnije 31. 8.', ti ne vjeruješ što čuješ, ali kažeš u redu, obvežite se na to i to tako da mi od 1. rujna ponudite ugovor u skladu s onim što govorite da mislite o meni. E onda nastaje problem. Tu shvaćam da ću ponovno biti prevaren. Najbolji sam kada se radi o transferu, ali ne i kad se daju ugovori. Zašto je klubu problem obavezati se da ću imati plaću na razini najboljih i to tek ako se ne obistini obećanje da će me prodati,' zaključio je ogorčeni stoper pa poentirao:

'Moja obitelj i ja prošli smo težak i najduži put. Zbog svoje obitelji dužan sam se ponašati odgovorno. Hajduk je moj klub, šutim, trpim i radim, ali ne dozvoljavam nakon svog tog truda da netko s mojim imenom pokriva svoje greške. Nikad nisam odbio igrati za Hajduk. Svog ugovora se držim i čim ozdravim, bit ću na raspolaganju treneru. Svoje mjesto u Hajduku, kao i kapetansku traku, zaslužio sam svojim radom i ne preskačući stepenice.'