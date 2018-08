Modrić ne može više slušati laži: Napokon se oglasio i to zbog 'najveće gluposti u povijesti'

Luka Modrić nije htio javno komentirati glasine o njegovom odlasku u Inter sve dok La Gazzetta dello Sport nije objavila kako je u sporu s Fifom stao na stranu talijanskog kluba, što je na Instagramu proglasio 'najvećom gluposti u povijesti'...

Naime, pojavila se tvrdnja u španjolskim medijima kako će Real tužiti Inter jer je pristupio Modriću i s njim pregovarao bez dopuštenja kluba s kojim ima valjani ugovor, što brane trenutna pravila Fifa.

La Gazzetta dello Sport na to je odgovorila pričom da je Fifa kontaktirala Modrića i da je on stao na stranu Intera u tom sporu, priznavši da se on javio milanskom klubu, a ne obratno, u navodnoj želji da igra zajedno s Vrsaljkom, Perišićem i Brozovićem.