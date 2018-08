Barcelona opalila bolan šamar PSG-u: Pronašla je način kako zadržati Rakitića

Dnevnik Marca potvrđuje kako će Ivan Rakitić ostati u Barceloni, a uprava će ga nagraditi izdašnijim ugovorom te će postati jedan od vođa trenutne momčadi...

Zanimljivo, prije par godina Rakitić je bio nuđen PSG-u u zamjenu za Marca Verrattija, ali situacija se sada drastično promijenila i u Barceloni ne žele ni čuti za prodaju našeg veznjaka koji je bio najkorišteniji nogometaš kod Ernesta Valverdea prošle sezone.

Najugledniji španjolski dnevnik Marca saznao je kako je već postignut dogovor između Barce i Rakitića o nastavku suradnje, jer Ivan se dobro osjeća na Camp Nouu i ne želi mijenjati okruženje.

Za nagradu će dobiti povećanje plaće koja je dosad bila oko 8.5 milijuna eura godišnje, a sada bi se mogla približiti magičnoj brojci od 10 milijuna.

Potvrda je to koliko cijene Ivana u Kataloniji, jer aktualni ugovor mu istječe tek 2021. godine i Barca je mogla samo odbiti PSG koji nije spreman platiti 125 milijuna eura koliko stoji u odštetnoj klauzuli te silom zadržati nogometaša u klubu, bez ikakvih kompromisa. No, Barca želi da Rakitić bude sretan u njezinoj svlačionici i daje maksimum na terenu, a povišica je idealan način kako od igrača to i dobiti...