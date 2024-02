Bivši igrač Dinama i Rijeke o raspletu HNL-a, ali i koga smatra najboljim u ligi

'Da, nije moglo senzacionalnije krenuti. Istina, bila je riječ o zaostaloj utakmici, ali i ta je utakmica potvrdila sve ono što se zna - da svatko može pobijediti svakoga. Doduše, mislim da je dosad jedino Lokomotivi uspijevalo pobijediti Dinamo s tri gola razlike. I nadam se da su Lokosi sada napokon razuvjerili sve one koji tvrde da je riječ o dva bratska kluba. Jer vidimo u svakoj utakmici da je to velika borba. U svakom slučaju, Lokomotiva je odlična ekipa, puna talenata.'

Ali bez obzira na sve, ipak svi sugeriraju da Hajduk ovisi o jednom igraču, to jest Marku Livaji.

'Marko je među najboljima, ako ne i najbolji igrač lige. Mogu ga neki voljeti, a neki ne, ali prema onom što radi na terenu, svakako je najbolji. Naravno, dok je u pravoj formi. I tada je nezaustavljiv. Međutim, kada mu padne forma, odmah se to osjeti. No, opet ponavljam, Hajduk ima širinu. Sada se vratio i Nikola Kalinić, ali opet je dojam da se svaljuje prevelik pritisak na leđa drugih napadača. Jer mediji pišu u stilu - kada nema Livaje, onda nema tko zabijati. To nije OK, pa zar ne može netko drugi zabijati? Hajduk je dobra ekipa, posložena, ozbiljna i imaju se njegovi navijači pravo nadati naslovu.'

A Dinamovi?

'Naravno, jer Dinamo je Dinamo. Prijašnjih godina znalo se reći da drugi imaju šanse samo onoliko koliko je Dinamo slab. Sada se sve to promijenilo, jer i drugi su se pojačali. S time da se Dinamo ove sezone dosta muči. Potvrda toga je bio i onaj poraz od Lokomotive. Ne znam je li HNL bolji, ali sigurno je više izjednačen. S time da je Dinamo gradio autoritet svih ovih godina i imam dojam da mu neki protivnici pristupaju sa strahopoštovanjem. Ako i kada uzme zalet, Dinamo bi mogao ući u seriju, a tada bi to bio problem Hajduku i Rijeci. Jer Dinamo ima igrače s pobjedničkim mentalitetom i lakše rješava ove tzv. male utakmice. A to je dokaz snage kluba.'

Rijeka je također u borbi za vrh. Čekala je svoju priliku iz sjene?

'Vjerujem da je uoči početka sezone nitko nije vidio pri vrhu. To je za taj klub čak i dobro. Jer tamo se šuti i radi. Ne kažem da u Rijeci nema pritiska, ali tamo je atmosfera posve drugačija. Uz dobar rezultat atmosfera je opuštenija. Osjetio sam to u Rijeci. Ne znam kako bih to opisao, ali kao da navijači ne žele stvarati pritisak, što igračima puno više odgovara. Jer onda je i njima lakše igrati.'