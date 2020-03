Bivša momčad Slavena Bilića desetkovana koronavirusom; zaraženo je osam igrača...

Osam nogometaša engleskog premierligaša West Hama ima lakše simptome COVID-19, bolesti izazvane koronavirusom, obznanila je klupska dopredsjednica Karren Brady

'No, dovoljno je jedno rukovanje, jedan kašalj bilo koga od nas, tako da nitko ne bi smio biti ravnodušan', upozorila je Brady.

Dopredsjednica West Hama spomenula je i o mogući rasplet oko nastavka natjecanja u Premier ligi:

'Kad su svi klubovi o tome posljednji put raspravljali, složili smo se da nastavimo natjecanje što je prije moguće. Ako će to biti potrebno za dovršetak lige, igrat će se i u srpnju. To je plan. To je ono što želimo napraviti.'