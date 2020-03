Bio je bahat i nepromišljen a sad, kada je zaražen koronavirusom, svima dijeli savjete

najjača košarkška liga na svijetu, američko-kanadska NBA liga, u srijedu navačer je prekinuta. razlog obustavljanju natjecanja jest činjenica da je igrač Utah Jazza Rudy Gobert zaražen koronavirusom

Tijekom četvrtka potvrđeno je da je i njegov suigrač Donovan Mitchell također pozitivan na ovaj virus s kojim se bori čitav svijet.

Javnost je dodatno šokirana ponašanjem Goberta par dana prije nego što je saznao da je zaražen koronavirusom. Na konferenciji za medije isijavao je priče o virusu i pokušavao 'praktičnim primjerom', dirajući mikrofone, pokazati kako se on virusa ne boji.

Sad, kad mu se virus dogodio, Gobert se kaje zbog takvog ponašanja, pa je odlučio putem Instagrama obratiti se javnosti.

'Želim se zahvaliti svima na pažnji i podršci u posljednja 24 sata. Proživio sam svakakve emotivne trenutke otkad sam se suočio s dijagnozom, ali najviše sam osjetio strah, nervozu i sramotu. Prvo i najvažnije, želio bih da se javno ispričati ljudima koje sam doveo u opasnost.

U to vrijeme, nisam ni slutio da sam zaražen. Bio sam nepažljiv i za to nema opravdanja. Nadam se da je moj primjer dobro upozorenje i da može poslužiti svima da stvari shvate ozbiljno. Napravit ću sve što mogu da ovo iskustvo iskoristim samo za to da druge obrazujemo i da to bude preventiva za širenje virusa.

Imam vrhunsku njegu i oporavit ću se u potpunosti. Hvala još jednom svima na podršci i svi sada znaju koje korake trebaju poduzeti kako bi sačuvali zdravlje', napisao je Gobert.