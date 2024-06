Bellingham skroman nakon najljepšeg gola na Euru: Kad ste na 30 sekundi od odlaska kući...

Strijelac jednog od najljepših golova na Euru, Jude Bellingham ostao je skroman u intervjuu nakon utakmice te komentirao da je teško nositi se sa pritiskom u dresu Engleske.

'Kada ste 30 sekundi od odlaska kući i osjećate se kako ste iznevjerili naciju, a onda jednim udarcem lopte se sve preokrene. To je osjećaj koji ne želim, ali kada do njega dođe, onda je to sjajan osjećaj. Igranje za Englesku je odlična stvar, ali također nosi i veliki pritisak.'.