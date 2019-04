Bayern se kod kuće u golijadi jedva provukao protiv drugoligaša, a Niko Kovač spasio otkaza

Njemački nogometni velikan Bayern iz Muenchena, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, plasirao se u polufinale Njemačkog kupa

Heidenheim je do poluvremena preokrenuo golovima Glatzela (26) i Schnatterera (39), no početkom nastavka Bayern je preko Muellera (53), Lewandowskog (56) i Gnabryja (65) stigao do prednosti od 4-2. Ipak, gosti se nisu predavali već su s nova dva gola Glatzela (74, 77-11m) poravnali na 4-4. Ipak, veliko iznenađenje spriječio je Lewandowski (84-11m).

Još u utorak polufinale su izborili Hamburger SV i RB Leipzig.