Bayern ga je kupio za 42 milijuna eura, a sada ga prodaje za sitniš; svi se pitaju koji je razlog ove odluke koja donosi milijune eura gubitka

Njemački prvak Bayern jedan je od malobrojnih europskih velikana koji su pametnim i štedljivim poslovanjem uspjeli krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa proći bez većih financijskih gubitaka. Već poslovično štedljivi Bavarci i dalje rade sjajan posao, kupuju jeftino, a prodaju skupo, pa je zato posljednji potez čelnika Bayerna šokirao sve

Naime, Tolisso je u München stigao 2017. godine iz Lyona, a Bayern je 'lavovima' za njega platio čak 42 milijuna eura. Francuski je veznjak odigrao fantastičnu prvu sezonu (40 utakmica, 10 golova), a onda se teško ozlijedio. Stradali su mu ligamenti koljena, u sezoni 2018./'19. odigrao je samo četiri utakmice.

Ukupno je do sada Tolisso za Bayern odigrao 96 utakmica i zabio 19 golova, no Nagelsmann ga je ipak odlučio prodati. U veznome redu ima dovoljno igrača, tu su iskusni Kimmich i Goretzka, te mlade snage Cuisance, Musiala i Roca koji bi trebali dobiti priliku ove sezone.

Čak i nije problem to što je Bayern odlučio prodati Tolissoa, problem je cijena. Naime, nude ga za samo 10 milijuna eura! To je dvostruko manje od tržišne cijene i poprilično jeftino ako se zna da je Tolisso francuski reprezentativac, a igrački je u najboljim godinama. Uz to, Bayern ovim potezom gubi više od 30 milijuna eura! Strašan je to financijski udarac za ovaj tradicionalno štedljivi klub.

No, što je tu je, Corentin Tolisso je 'u izlogu' i nije trebalo dugo da se jave prvi zainteresirani klubovi. Njemački mediji tvrde da su interes pokazali Manchester United i Arsenal, pa se Tolisso neće još dugo zadržavati u Münchenu.