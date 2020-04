Iako je kriza zbog pandemije koronavirusa napravila puno štete nogometnim klubovima, a vrijednost nekih igrača se srozala, čini se da to nije slučaj s Brazilcem Coutihnom

Kako donosi katalonski Sport čini se kako je prodaja Philippea Coutihna – bivšeg igrača Liverpoola - stigla u završnu fazu i sve je bliže njegov povratak u Premier ligu, a poznata je i cijena koju traži Barca. Naime, moćni londonski klub Chelsea spreman je za njega dobro platiti, a doznaje se kako ga Barca ne bi pustila za manje od 90 milijuna eura, ali…

Kako se doznaje igračka legenda Chelseaja Frank Lampard, koji je sjeo na klupu, želi upravo Coutihna u udarnoj momčadi jer je uvjeren kako bi mu upravo takav igrač treba da odvede momčad do trofeja.

No, o tome ne odlučuje samo Barcelona – koja je na Coutinha u siječnju 2018. potrošila čak 145 milijuna eurakada ga je platila Liverpoolu – nego je još uvijek u igri i minhenski Bayern koji do kraja lipnja ima pravo otkupa za 120 milijuna eura. No, kako se doznaje u Bayernu nemaju namjeru potrošiti toliki novac za igrača koji se nije dokazao tako da se odmah u igru uključio Chelsea.