Atletico razbio Sevillu, hat-trick Griezmanna, gol Coste, Vrsaljku svih 90 minuta

U derbiju 25. kola španjolskog prvenstva Atletico Madrid je u nedjelju u gostima kod Seville slavio 5:2, te ponovno zaostaje sedam bodova za vodećom Barcelonom...

Atletico je poveo u 29. minuti nakon poklona Seville. Neoprezni veznjak Ever Banega izgubio loptu na vrhu kaznenog prostora, oteo mu je Diego Costa , koji potom trese mrežu. U završnici prvog poluvremena, u 42. minuti, Antoine Griezmann zabija prekrasan gol sa 17 metara za 2:0. Francuski napadač ponovno je strijelac u 51. minuti iz penala.

Novi poklon igrača Seville u mrežu je pospremio Koke u 65. minuti, a Griezmann u 81. minuti svojim trećim golom postavlja 5:0. Do kraja susreta Sevilla je uspjela ublažiti poraz golovima Sarabije (85) i Nolita (89).

Šime Vrsaljko je u dresu Atletica odigrao cijeli susret.

Valencia je dobila Real Sociedad 2:1, a dvostruki strijelac bio je Santi Mina, u 34. i 68. minuti.

Posljednjeplasirana Málaga opet nija imala sreće, dogodili im se isto kao i u prošlom kolu kada su protiv Valencije poveli i na kraju izgubili 1:2.

U nedjelu Malaga je u gostima kod Athletic Bilbaoa povela u 13. minuti, da bi na kraju izgubila 1:2. Marokanski napadač Youssef En-Nesyri u 13. minuti dovodi Malagu u vodstvo. No, do poluvremena Athletic Bilbao radi preokret, a strijelci su bili Susaeta (17) i San José (44). U 61. minuti Youssef En-Nesyri ima priliku postati junakom, mogao je poravnati iz penala. No, njegov udarac obranio je golman, a u 84. je dobio crveni karton, i umjesto junaka postao je tragičar.