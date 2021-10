Atletico potopio Barcelonu, a čudeni Luis Suarez napravio povijesni podvig; u Španjolskoj je zabio svim klubovima protiv kojih je igrao!

U derbiju osmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je pobijedio Barcelonu sa 2-0 pridruživši se na vrhu ljestvice gradskom suparniku Realu.

Atletico je poveo nakon sjajne akcije u 24. minuti. Felix je povukao loptu uposlivši Suareza koji je odmah produžio do Lemara, a ovaj pogodio za 1-0.

Barca je mogla izjednačiti tri minute kasnije, no Coutinho je loše pucao. U samoj završnici prvog dijela domaćin je zabio i drugi gol. Ponovo je akciju pokrenuo Felix, no ovoga puta je dodao do Lemara, a ovaj je uzvratio Suarezu za asistenciju kod prvog gola. Sjajni urugvajski napadač je izašao sam ispred Marca Andrea ter Stegena mirno pogodivši za 2-0.

Suarez je tako zabio svakom od 31 kluba protiv kojeg je igrao u španjolskom prvenstvu. Posljednja na listi njegovih žrtava našla se Barcelona čiji je dres nosio 283 puta. S druge strane Lemar je prvi puta otkako je 2018. stigao u Atletico u jednoj utakmici upisao pogodak i asistenciju.