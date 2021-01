Athletic Bilbao nakon Reala sredio i Barcelonu! Baski u finalu Superkupa bolji od Barce, bahati Leo Messi zaradio je izravni crveni karton

Nogometaši Athletic Bilba pobjednici su ovosezonskog izdanja španjolskog Superkupa. Baski su u finalu igranom u nedjelju u Sevilli nakon produžetka svladali Barcelonu 3:2

Bila je ovo idealna prilika da u dosadašnjem dijelu sezone neprepoznatljivo loša Barcelona i Ronald Koeman osvoje prvi trofej, da barem donekle poprave utisak nakon slabog početka sezone. No, nešto se pitao i Athletic koji je, ne zaboravimo, u četvrtak u polufinalu Superkupa izbacio madridski Real.

Griezmann u 77. minuti zabija za 2:1 i tada se činilo da će Barca ipak doći do trofeja. Ali, onda se u 90. minuti ukazao Villalibrea i zabio za produžetak. Nogometaše Barcelone taj je gol gotovo paralizirao, primili su gol već nakon tri minute produžetka, za 3:2 je zabio Inaki Williams te Athleticu osigurao prvi trofej u sezoni.

Junak Barcelone u nedjelju navečer u Sevilli je mogao biti Antoine Griezmann . Francuski je napadač u 40. minuti zabio za 1:0, no samo dvije minute kasnije Athletic se vratio u igru golom Oscara de Marcosa za 1:1.

Na tu su činjenicu, čini se, u Barceloni zaboravili. No, krenimo redom...

Istaknimo i to kako je Leo Messi u završnici produžetaka dobio izravni crveni karton! Bahati je Messi iz dana u dan očigledno sve nervozniji, a sada je pokazao i koliko je loš gubitnik. U 120. minuti utakmice iz čistog je mira udario igrača Athletica te je više nego zasluženo dobio crveni karton.

Uz bolni poraz u finalu Superkupa, Messi će sigurno dobiti i kaznu, vrlo vjerojatno i novčanu i zabranu igranja na nekoliko utakmica. Ovaj mu kukavički potez u Španjolskoj neće oprostiti, bez obzira na to što mu je ovo tek treći crveni karton u karijeri i prvi za Barcelonu nakon čak 753 službene utakmice. No, sramotno udaranje protivničkog igrača u lice neće proći nekažnjeno, bio to Leo Messi ili netko drugi.

Za Athletic je ovo treći naslov u Superkupu, nakon 1984. i 2015. godine, a do njega je stigao svladavši u polufinalu u četvrtak Real Madrid te u finalu Barcelonu.