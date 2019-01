Argentinski predsjednik i Vaha Halilhodžić uporniji od državnih biroktara; potraga se nastavlja?

U četvrtak poslijepodne obustavljena je potraga za zrakoplovom u kojem je bio argentinski nogometaš Emiliano Sala, a koji je nestao s radara u ponedjeljak navečer, kad se nalazio iznad La Manchea na letu od Nantesa do Cardiffa, objavila je policija s otoka Guernesey u Engleskom kanalu.

Dakle, nakon tri dana potrage, a koja nije donijela nikakve rezultate ista je obustavljena. No, u petak navečer te u subotu prijepodne opet su stigli apeli, jedan od bivšeg Salinog trenera, Vahida Halilhodžića, ali i argentinskog predsjednika Mauricia Macrija, čini se kako će se potraga ipak nastaviti.

'Sramota je prekinuti potragu, ne možemo si to priuštiti. Sve to košta, očigledno je da košta, ali nedopustivo je prekinuti potragu... Za mene je sramota to učiniti, zamislite kako to izgleda njegovoj obitelji. Ne postoji tolika dubina da se avion ne može pronaći', naglasio je Halihodžić, pa dodao:

'Kao klub, mi smo ujedinjeniji nego ikada. Nantes je velika porodica. Čak i u ovako teškoj situaciji moramo se spreminiti za sljedeću utakmicu. Šokirani smo, ali moramo nastaviti raditi. Život ide dalje, moramo ići naprijed'.

Argentinski predsjednik uputio je preko svog ministra vanjskih poslova formalne zahjteve Velikoj Britaniji i Francuskoj za nastavkom potrage, navodi se u priopćenju iz ureda premijera u petak.

Potraga za zrakoplovom Piper PA-46 Malibu u kojem je bio 28-godišnji argentinski napadač i pilot David Ibbotson prekinuta je u četvrtak.

Salina sestra Romina Sala također je pozvala spasitelje da nastave potragu, kao i argentinske nogometne zvijezde Lionel Messi, Diego Maradona i Sergio Aguero.

Čeka se odluka predstavnika lokalne policije, ali se nadamo da će ovi aplei uroditi plodom.