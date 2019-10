Ante Ćorić ovo nije doživio već godinu i pol, a sada je i Španjolce uvjerio u svoju klasu

Mladi, 22-godišnji hrvatski nogometaš, Ante Ćorić, od kraja kolovoza kao posuđeni igrač Rome stigao je u redove ambicioznog španjolskog drugoligaša Almeriju

O njemu se prije nekoliko godina pisalo u superlativima i kao igraču budućnosti. A da to nisu bile samo novinarske iluzije, potvrđuje i interes koji je za Antu Ćorića pokazivao i trenutno jedan od najvećih trenera današnjice, Pep Guardiola, koji je nakon okršaja u Ligi prvaka između Bayerna i Dinama podcrtao Ćorićevo ime.

Htio ga je Guardiola dovesti i u Manchester City, a za ovog igrača u to su se vrijeme raspitivali i Liverpool, Milan, Newcastle, Borussia (D), Stuttgart...

No, najuporniji bili su u Romi, točnije njezin sportski direktor Monchi, kojem nije bilo teško u realizaciji dovođenja igrača koji je s 19 godina već bio dio A reprezentacije te član momčadi koja je nastupila na Euru 2016. godine u Francuskoj, jer zadnjih mjeseci boravka u Dinamu, vladali su zategnuti odnosi na relaciji klub - igrač.

Naravno, i Ćorić je ponudu Rome prihvatio kao izazov te iskorak u karijeri.

Ipak, u 'vučici' mu pravu priliku nisu ni pružili, uglavnom je sjedio na klupi, jer vrlo brzo nakon njegova dolaska, glavni 'krivac' za transfer, a riječ je o Monchiju, dobio je otkaz i jasno, Ćorićeva sudbina u Romi postala je još teža.

No, ovog ljeta, nakon osluškivanja ponuda, ovaj veliki talent hrvatskog nogometa prihvatio je poziv iz Almerije, španjolskog drugoligaša, kojim vlada arapski kapital i koji ima ambicija vratiti se u La Ligu, odnosno najjači razred španjolskog nogometa.

Trener Pedro Emanuel inzistirao je na njegovom dolasku, obećao mu minutažu. I dok su se neki prvoligaši premišljali odnosno čekali povoljan trenutak i 'mig' iz Rome, Ćorić je već bio na jugu Španjolske.

I da ima podršku trenera bilo je vidljivo već nakon par dana, jer odmah je dobio 15-tak minuta, kako bi se predstavio navijačima. Dobivao je Ćorić priliku i u sljedećim utakmicama, ali ne očekivanu jer trebao je prvo 'pohvatati konce' igre i linije kretanja jer u klub je doveden da preuzme glavnu rolu.

I očito je uvjerio portugalskog trenera da je spreman, jer protiv Sportinga iz Gijona ovog četvrtka Ćorić je na terenu bio svih 90 minuta. A to nije doživio još od travnja 2018. godine, kada je u dresu Dinama igrao protiv Cibalije.

I ne samo da je dobio svih 90 minuta, nego je bio najbolji pojedinac na terenu, upisao je i asistenciju. Jedina šteta je što su domaćini, nakon dva prekida u samom startu dvoboja poveli 2:0 i praktički riješili utakmicu.

No, bez obzira na poraz, dan nakon dvoboja, o Ćoriću se u španjolskim medijima piše biranim riječima, što je svakako plus u njegovu korist.

'Zbilja sam sretan zbog svog doprinosa na terenu. Žao mi je što nismo uspjeli izvući bolji rezultat, ali zbilja smo imali peh na startu utakmice. Trudili smo se, zabili i dva gola, ali to nije bilo dovoljno za potpuni preokret', javio nam se Ante Ćorić tijekom petka i Gijona, gdje će čekati nedjeljnu utakmicu protiv Deportiva u La Coruni.

I dalje se borite za vrh tablice. Bez obzira na dva uzastopna poraza, drugi ste na tablici iz Cadiza.

'Imamo još jako puno posla do kraja. Puno će toga se događati, ali moj je dojam, što se tiče momčadi i trenera, odličan. I meni je ova promjena kluba itekako dobro došla, jer bez obzira što nisam prestao vjerovati u sebe, ovako dugački period bez utakmice ipak utjeće na raspoloženje i cjelokupno stanje. No, hvala Bogu, vraćam se i vjerujem da će iz kola u kolo to sve biti još bolje', osjetilo se zadovoljstvo u Ćorićevom glasu.

A čim ga čujete tako raspoloženog jasno je da uživa na nogometnom terenu.