Ante Čačić iskreno je objasnio razloge teškog poraza od Milana, ali je i priznao što ga je oduševilo: Zbog njih mi je krivo!

Nogometaši Milana pobijedili su Dinamo 4:0 na maksimirskom stadionu, u 5. kolu skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao na mali korak do ispadanja iz Europe, a utakmicu je komentirao trener Ante Čačić

Do kraja natjecanja po skupinama je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Za to se moraju ostvariti dva rezultata u zadnjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana.

'Ovo je Liga prvaka, ovdje su vrhunske ekipe koje su puno u duelima jače, brže i energičnije. Na to se ne može utjecati. To je takva selekcija, ali Dinamo je težio da bude na lopti i da igra te da kroz to pronađe put do gola. Bilo je situacija kad smo došli do završnice, to su dobre stvar. Stječe se dojam kako smo primili četiri jeftina gola.'

Za kraj je priznao da ga je oduševila potpora navijača…

'Naši navijači su bili fantastični. Zbog njih mi je najviše krivo, nismo čuli nijedan zvižduk. Ljudi su prepoznali da su igrači dali sve od sebe', zaključio je trener Dinama.