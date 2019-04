Ako je ovo istina, Pep Guardiola je na klupi Cityja u nemogućoj misiji

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je uoči uzvrata protiv Tottenhama da je predsjednik kluba od njega tražio da osvoji tri Lige prvaka u nizu te naglasio da on nije zbog toga preuzeo klub, nego da posloži momčad na način na koji ju je već posložio...

Guardiola već drugu sezonu u nizu maršira sa Cityjem Premiershipom i slovi kao jedan od favorita za osvajanje Lige prvaka, a onda nailazi na probleme u četvrtfinalu i to protiv engleskih predstavnika.

Prošle sezone ispao je od Liverpoola, a ove sa zaostatkom 0:1 čeka uzvrat na Etihadu protiv Tottenhama koji je na rasporedu u srijedu.

Na presici uoči dvoboja katalonski strateg priznao je da je svjestan da će se neosvajanje Lige prvaka doživljavati kao njegov neuspjeh.

'Predsjednik me nazvao i tražio da osvojim tri u nizu. Sviđaju mi se takvi izazovi i dat ću sve od sebe,' izjavio je Pep Guardiola, najvjerojatnije u šali, a onda je ozbiljnijim tonom dodao:

'Nisam došao ovdje da bih osvojio Ligu prvaka, nego da bih učinio da igramo onako kako smo igrali u zadnjih 20 mjeseci. Tu sam da bismo igrali onako kako to ja želim, no naravno da želim i osvojiti Ligu prvaka.'

'Bio sam u Bayernu i u tri sezone osvojio sve što se moglo osvojiti osim Lige prvaka. Za druge je to bio veliki neuspjeh. Što da kažem? Prihvaćam to, ali mogu s tim živjeti i nije to veliki problem,' naglasio je te izrazio nadu kako će Manchester City u uzvratu odigrati bolje nego u Londonu te zatražio od navijača glasnu podršku:

'Zbilja nam je potrebna. Želim vidjeti da i navijači žele da uđemo u to polufinale, ne samo igrači.'