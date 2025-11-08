sve je bilo dogovoreno

Adriano Jagušić otkrio zašto je odbio Bobanov poziv da dođe u Dinamo

I.Ž.

08.11.2025 u 23:01

Adriano Jagušić NK Slaven Belupo
Adriano Jagušić NK Slaven Belupo Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Proteklog je ljeta Adriano Jagušić (20) sve iznenadio odlukom da odbije poziv Zvonimira Bobana koji ga je želio u Dinamu. Mladi je veznjak radije ostao u Slaven Belupu. I nije pogriješio...

Ove je sezone Adriano Jagušić (20) u dresu Slaven Belupa odigrao 15 utakmica, zabio je pet golova uz još pet asistencija i samo potvrdio kako je u ovom trenutku jedan od najvećih talenata svoje generacije.

No, znalo se od ranije kako je Jagušić 'vruć' i da će biti 'tražena roba'. Iako, dio svog nogometnog puta proveo je u omladinskom pogonu Dinama, no tada ga na Maksimiru nisu 'prepoznali'. Pa je nastavio u Slaven Belupu.

A proteklog ljeta je Zvonimir Boban u Jagušiću vidio nasljednika Martina Baturine. Bio je Boban spreman za njega Slaven Belupu platiti čak 1,7 milijuna eura odštete, sve je početkom lipnja bilo praktički dogovoreno.

Lokomotiva - Slaven (0:1, Jagušić 45') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

A onda se Jagušić predomislio te odlučio ostati u Koprivnici uz jasnu poruku:

'Ostajem u klubu gdje se mogu kvalitetno razvijati', kazao je tada Jagušić.

@.sportnedjeljom Adriano Jagušić o želji Dinama da ga dovede u svoje redove 🔵⚪️⚽️@gnkdinamo #dinamo #slavenbelupo #adrianojagusic@Nk Slaven Belupo ♬ original sound - ⚽️ sportnedjeljom🏀🏐🥎🇭🇷

Sad je mladi veznjak u razgovoru za emisiju Sport nedjeljom dodatno pojasnio svoju odluku.

'Treba biti realan, treba skupljati minute na terenu. Ja sam tada imao 30, 35 utakmica 'u nogama'... Ne bih se u Dinamo niti mogao kvalitetno snaći', kazao je Jagušić i dodao:

'To je ipak Dinamo, najveći hrvatski klub, veliki je pritisak... Rekao sam da mi je onda bolje ostati tu u Slaven Belupu, odigrati polusezonu ili sezonu, a onda vidjeti što dalje...'

