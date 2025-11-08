Adriano Jagušić otkrio zašto je odbio Bobanov poziv da dođe u Dinamo

Ove je sezone Adriano Jagušić (20) u dresu Slaven Belupa odigrao 15 utakmica, zabio je pet golova uz još pet asistencija i samo potvrdio kako je u ovom trenutku jedan od najvećih talenata svoje generacije.

No, znalo se od ranije kako je Jagušić 'vruć' i da će biti 'tražena roba'. Iako, dio svog nogometnog puta proveo je u omladinskom pogonu Dinama, no tada ga na Maksimiru nisu 'prepoznali'. Pa je nastavio u Slaven Belupu.

A proteklog ljeta je Zvonimir Boban u Jagušiću vidio nasljednika Martina Baturine. Bio je Boban spreman za njega Slaven Belupu platiti čak 1,7 milijuna eura odštete, sve je početkom lipnja bilo praktički dogovoreno.