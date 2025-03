Zvijezda 'Kumova' o majčinstvu: 'Nasmije me svaki put kad čujem da sam rodila u tajnosti'

Snimala skoro do kraja trudnoće

O svom samozatajnom partneru ne želi reći ništa, a on joj je sada velika pomoć oko djeteta. Oko datuma vjenčanja je isto tako kratko poručila: 'Kad bude - znat će se.'

'Jako me nasmije svaki put kad čujem da sam rodila u tajnosti i da sam trudnoću sakrivala jer je to daleko od istine. Nisam objavljivala trudnoću na društvene mreže niti davala izjave za novine, ali to ne radim ni inače kada je u pitanju moj privatni život. Moju trudnoću su svi vidjeli u seriji 'Kumovi'. Snimala sam skoro do kraja trudnoće tako da se ista nije baš mogla sakriti', rekla je za Dnevnik.hr. Dodala je da je s lakoćom odradila snimanja s obzirom na stanje.