Zvijezda 'Igre prijestolja' progovorila o golišavim scenama

Britanska glumica Emilia Clarke kaže da su je šefovi 'Igre prijestolja' natjerali na snimanje scena bez odjeće nabijanjem osjećaja krivice

Emilia Clarke je u intervjuu s Daxom Shepardom rekla kako nije unaprijed pristala na snimanje scena bez odjeće, no na kraju je to ipak učinila jer se tek probijala u filmsku industriju.

'Sad malo bolje znam što mi je neugodno, a s čim nemam problema. Svađala sam se na setu u vezi golotinje. Ja sam htjela ostati pod pokrivačem, a oni su mi rekli 'ne želiš valjda razočarati obožavatelje'. Htjela sam im reći da mogu odje*ati', kaže Emilia Clarke.

Iako je izjavila kako ništa ne bi mijenjala, Emilia Clarke sad priznaje kako je količina scena bez odjeće bila jednostavno pretjerana. Glumica je za te scene morala posegnuti za alkoholom.

'S obzirom da sam na set 'Igre prijestolja' stigla praktički ravno sa dramske akademije, prišla sam cijeloj stvari kao normalnom poslu – ako je u scenariju, onda se to definitivno mora snimiti kako je napisano. Sve će biti u redu. Jednostavno sam se unaprijed pomirila s tim, no onda sam snimila sve to i kroz cijelu prvu sezonu mi nije bilo jasno zašto radim to što radim. Prije 'Igre prijestolja' sam bila na dva filmska seta, a sad sam bila potpuno gola među svim tim ljudima i nisam baš znala što bih trebala raditi i što se od mene očekuje, kao ni što nisam znala što drugi ili ja želimo. Bez obzira na golotinju, tijekom prve sezone imala sam osjećaj da nemam prava tražiti ili željeti nešto. Uvjerila sam se da je problem u meni što osjećam što god osjećam te da će sve biti u redu ako se isplačem u kupaonici i zatim vratim na set snimiti scenu', rekla je Emilia Clarke.