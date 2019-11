Zoran Šprajc kolegama se javio porukom, još uvijek nije poznato kada se vraća na posao

RTL-ov voditelj i urednik Zoran Šprajc u ponedjeljak je doživio infarkt nakon čega je hitno završio u KB Dubrava, a evo što je poručio nakon operacije

S Televizije RTL u ponedjeljak je došla potvrda da je njihov voditelj i urednik Zoran Špraj c doživio infarkt. Završio je na hitnoj operaciji u KB Dubrava, gdje su mu ugradili stent, odnosno proširili sužene krvne žile srca.

Pretpostavlja se da će do Šprajcova povratka na televiziju, njegovu voditeljsku palicu preuzeti glavna urednica i kolegica Mojmira Pastorčić. Poznati voditelji koji je s HRT-a prije nekoliko godina prešao na televiziju N1, a potom se pronašao u bojama RTL-a i ranije je imao problema sa srcem i krvnim žilama.

Prije pet godina također je doživio infarkt, poslije kojega mu je ugrađen stent. Nakon što mu je pozlilo u bolnicu ga je dovezla supruga, a tamo su mu rekli kako je već prehodao dva infarkta, dok je treći izbjegao za doslovno nekoliko minuta. Nakon te operacije odlučio je u potpunosti promijeniti životne navike.



'Zbog bolesti promijenio sam sve što sam mogao i morao promijeniti. Od cigareta do posla. A promijenio sam i odnos prema stvarima i ljudima koji me nepotrebno živciraju. Ne pristupam im više, odnosno ne dopuštam da takvi meni više pristupaju. I mislim da je to prvi preduvjet da čovjek u glavi, tijelu i duhu ostane zdrav. Uspio sam, evo, već deseti mjesec preživjeti bez cigarete, a čak se i šetnje ili umjerena fizička aktivnost ne čine se tako strašnima', pričao je za Jutarnji list.