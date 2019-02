Zoran Predin: 'Ja sam čovjek kojeg se ili voli ili mrzi. Malo je onih koji me podnose'

Aleksandar Stanković ugostio je u emisiji slovenskog kantautora Zorana Predina s kojim je razgovarao o incidentu koji se dogodio na košarkaškoj utakmici prije pet godina, mladosti, nacionalizmu, novim glazbenicima, njegovom stvaralaštvu i tome što ga može rasplakati

Današnji gost u emisiji 'Nedjeljom u 2' bio je slovenski rock glazbenik i tekstopisac Zoran Predin. 1980-ih je bio vođa folk rock sastava Lačni Franz, pisao je glazbu za film, televiziju i kazalište, a hrvatska publika najviše ga pamti po svirkama s pokojnim Arsenom Dedićem. Nedavno je predstavio i svoju novu knjigu 'Glavom kroz zid' u kojoj govori o politici, nacionalizmu i mladosti kroz čitav niz duhovitih, erotskih, melankociničnih putešestvija. Kasnih 1990-ih i početkom 2000-ih, napravio je nekoliko turneja s rock pjevačima Perom Lovšinom i Vladom Kreslinom. Između ostalog, skladali su himnu Slovenske nogometne reprezentacije za Europsko prvenstvo u nogometu 2000. godine, a bio je aktivan i u javnom životu. Kasnih 90-ih javno je podržavao političku stranku Liberalna demokracija Slovenije.

'Mladost nije boja kose već stanje duha. Cijeli život se družim s ljudima mlađim od sebe i od njih učim, a oni nešto i od mene. I u tome sam u boljoj poziciji od drugih koji su upali u kolotečinu', rekao je Predin u emisiji. Na pitanje Stankovića o tome zašto mu neki novi bendovi danas pokazuju srednji prst, slovenski kantautor tvrdi kako je riječ tek o jednom boy bendu koji se prepoznao u njegovoj kritici o lošim tekstovima koji danas dominiraju na glazbenoj sceni. 'Ja sam čovjek kojeg se ILI voli ili mrzi. Malo je onih koji me podnose', iskren je Predin. U dvadesetima je htio promijeniti svijet, u tridesetima je bio hedonist, a u četrdesetima radoholičar, no danas ponovno želi promijeniti svijet za svoje unuke. 'Nešto što se nekad činilo čovjekovim bogatstvom, sada u ovom marketinškom načinu života nije više vrijednost, niti tome učimo djecu. Ono što me plaši je to što kvaliteta obrazovanja opada i to što neke druge vrijednosti iskaču iz ovog novog načina života', rekao je slavni glazbenik koji će koncertom pod nazivom 'Ljubavnik iz ormara' u Lisinskom 7. ožujka proslaviti 40 veličanstvenih godina glazbene karijere.

U intervjuu se dotakao i anonimnog komentiranja na internetu koje osuđuje. 'Mislim da možeš govoriti ako se identificiraš. Tada imaš ime i prezime i možeš iznijeti svoj stav', rekao je Predin kojemu mnogi zamjeraju to što kao Slovenac pjeva pjesme na hrvatskom jeziku, a on odgovara 'zbog razumijevanja'. 'S ponosom mogu reći da ono što je ostalo od slovenskog danas znaju iz mojih pjesama. Kad je ta romantika nestala, postalo mi je jasno da je slovenski postao kao i finski i da, ako hoću privući mlađu publiku. moram pjevati na hrvatskom', rekao je Predin, dodajući kako 'manji narodi uvijek moraju učiti jezike većih naroda te kako 'nitko o tim pjesmama ne razmišlja kao o hrvatskim pjesmama, već kao o kvalitetnim pjesmama'. 'Slovenija ima još uvijek dobar imidž. Vidim toliko puno dobrih stvari u Sloveniji, ali koje su u drugom planu. Objektivno mi imamo isti problem. Dok mi mašemo barjacima i busamo se o prsa, strane tvrtke kupuju. Jedno jutro probudit ćemo se i radit ćemo u firmama koje neće biti naše', komentirao je Predin slovenski potencijal. Danas Predin ima 60 godina, no nekad je su za njim žene vrištale. Bio je seks simbol, a često su ga uspoređivali i s Georgeom Clooneyjem, no on se voli šaliti kako je on dvije godine stariji te kako Clooney zapravo sliči na njega. Kao jednog od najduhovitijih predsjednika Predin je istaknuo Stjepana Mesića kojeg je upoznao prije 15 godina. Kod Mesića mu se dopalo to što mu je na tadašnjem ručku ispričao nekoliko vrhunskih viceva koje i sam voli prepričavati. Priznaje da plače u sretnim trenucima. Kada mu je umrla baka rečeno mu je nek' ne plače, jer dečki ne plaču. 'Prestao sam plakati i nisam plakao do danas, ali zato plačem u lijepim trenucima - kad me gane sretan završetak filma ili kad čujem himnu',otkrio je.