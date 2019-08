Zoran pjeva Arsena: posveta jednom prijateljstvu

31. kolovoza na Tvrđavu sv. Mihovila u Šibeniku stiže Zoran Predin koji će u pratnji vrhunskih glazbenika Damira Kukuruzovića i njegove Django Group predstaviti neodoljiv spoj šansone i zavodljivih gypsy-swing melodija sa albuma Zoran pjeva Arsena

„Pjesme sam birao po nekom svom osjećaju, ne želeći zanemariti ni manje poznate stihove. Nisam htio raditi best of album, stoga sam uz šest dobro poznatih pjesama, dodao šest pomalo zaboravljenih, čime je ispričana cijela priča koja se sluša u jednom dahu“, rekao je Predin.

Dugogodišnje prijateljstvo s Arsenom započelo je ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća, dok je Predin svirao s Lačnim Franzom, a nastavilo se zajedničkom suradnjom na albumu Svjedoci/ Priče i turneji koju je nažalost prekinuo rat. Unatoč tome, suradnja dvaju umjetnika nastavila se do kraja Arsenovog života, te su održavali nekoliko zajedničkih koncerata godišnje. Slovenski kantautor, koji je Arsena svojim rokerskim izričajem podsjećao na Jima Morrisona, danas ne krije želju da stranice neke nove knjige ispiše uspomenama i anegdotama na njihovo prijateljstvo.

Na pitanje što bi Arsen, poznat po svom britkom i pomalo ciničnom smislu za humor, rekao da je u publici na subotnjem koncertu, Predin odgovara: „Zorane, ja sam došao, ali neću ostati do kraja. Ja ni na svom koncertu ne ostajem do kraja.“ No siguran je da bi se Arsenu koncert svidio, s obzirom da je bio poznat po želji za eksperimentiranjem u glazbi, koje je upravo na ovom albumu „novih originala“, došlo do izražaja.

Najbliži članovi Arsenove obitelji također ne kriju zadovoljstvo novim aranžmanom, a na četiri pjesme svira i Matija Dedić. Tri godine nakon emotivnog koncerta obitelji Dedić održanog na Tvrđavi sv. Mihovila povodom Arsenovog rođendana, na istom mjestu prisjetit ćemo se dobro znanih stihova pjesama Kuća pored mora, Moderato cantabile, Ni ti, ni ja i Pamtim samo sretne dane koji će kod publike pobuditi uspomene i osigurati doživljaj za pamćenje.

Iz Tvrđave kulture podsjećaju da ulaznice kupljene za datum 28. srpnja (kada je koncert bio odgođen zbog vremenskih neprilika) vrijede za novi termin održavanja koncerta.

