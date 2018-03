Zlatko Gall: 'Kenjkanja o 'starim dobrim vremenima' jednostavno su smiješna'

Nedavno je u Splitu predstavljena knjiga 'Splitska dica – od zidića do vječnosti', najsvježiji uradak iz pera proslavljenog glazbenog kritičara, publicista i novinara. Zlatko Gall je aktivan svjedok glazbenih zbivanja na splitskoj sceni unatrag 40 godina, a u svojoj knjizi je opisao povijest popularne glazbe u Splitu od svog nastanka do danas. Za tportal je ispričao sve o nastajanju svog novog uratka, prokomentirao stanje na nekadašnjoj i današnjoj sceni te pojasnio tko se sve danas bavi glazbenom kritikom

Pa ja sam prije i poslije svega već gotovo četrdeset godina profesionalni novinar. I kritičar koji je svoje formalno obrazovanje kunsthistoričara, odnosno likovnog kritičara iskoristio za stvaranje vlastitog kritičarskog aparata. Bez obzira je li riječ o rocku, likovnim umjetnostima, gastronomiji ili, ako ćete, o politici. Stoga sam vječno zahvalan svojoj profesorici, dr. Veri Horvat Pintarić, koja me, kao i mnoge druge, naučila da je formalna analiza temelj kritičke prosudbe te da je prije donošenja kritičarskog suda neophodna raščlamba i prepoznavanje svih elemenata onoga o čemu kanite kritički progovoriti. Toga sam se držao od prvog dana kad sam počeo pisati likovne i glazbene kritike, a toga se držim i danas. Koliko je nastajala knjiga 'Splitska dica'? Pa barem četrdesetak godina ako kontamo prve tekstove o sceni koje sam objavio kao profesionalni novinar iako je napisana vraški brzo – u mjesec dana.

Diplomirali ste povijest umjetnosti i arheologiju, no posvetili ste se pisanju knjiga o glazbi i gastronomiji. Koliko dugo je nastajala najnovija knjiga?

Tko se sve našao u njoj i što se sve o tadašnjoj sceni može doznati u knjizi, a da već nije poznato o njenim akterima?

'Splitska dica' nije biografska knjiga, nije leksikon splitskih glazbenika niti registar imena koja su činila scenu u proteklih pedesetak godina. Ona je moj pokušaj ukazivanja na glavne trendove i taj čudesan suživot splitske mediteranske, šlagerske, odnosno, da se okoristim nazivima filmova Waltera Hilla, 'južnjačke utjehe' te gradskog asfalta i njegovih 'vatrenih ulica'. Nastojao sam to postići citiranjem svojih silnih tekstova napisanim o albumima, koncertima, intervjuima ili velikim tematima vezanim uz pojedine fenomene scene ne bih li tekstovima iz realnog vremena, a ne naknadnom pameću post festum interpretacija, dao što vjerniju sliku osebujnog glazbenog splitskog đira. I splitskofestivalske šlageristike, koja je bila nezaobilazna i za moju generaciju tvrdokornih rokera, i prvih VIS-ova, ozbiljnih rokera iz sedamdesetih, metalaca, pankera i novovalaca osamdesetih, pa sve do TBF-a i glavnih protagonista nove splitske scene, poput Branka Dragičevića, odnosno projekta Valentino Bošković, ili sjajne splitske indie chanteuresse Lovely Quinces. Svi su oni, htjeli to glasno priznati ili ne, 'splitska dica' ozračena tim razbarušeno svadljivim, često okrutnim, a opet blagim 'splitskim stanjem uma'.