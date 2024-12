Zbog nove filmske uloge Angelina Jolie morala je naučiti još jednu vještinu

Lijepa glumica već govorila francuski u filmu 'Taking Lives' iz 2004. no to je bila vrlo kratka scena

Inače, Angelinina majka glumica Marcheline Bertrand bila je francusko-kanadskog podrijetla i možda je svoju kćer učila konverzacijski francuski, iako nije jasno koliko ga je dobro govorila.

Film bi trebao biti objavljen 2025. godine. Inače, poznata glumica uspješno je svladala i operno pjevanje kako bi glumila Mariju Callas u biografskom filmu 'Maria'.

Kako je ranije objavio Variety, radnja filma je 'smještena u svijet visoke mode i odvija se u Parizu, a ova se modna priča odlično nadovezuje s poslovima modnog dizajna koje glumica podržava pod svojim brendom Atelier Jolie.

Angelina je viđena na setu sa svojim sinom Maddoxom koji također radi na filmu. Njezin 23-godišnji sin angažiran je kao treći asistent režije na snimanju filma u svijetu visoke mode, doznaje DailyMail.com.

Posvojeni sin Angeline i njezinog bivšeg supruga Brada Pitta i prije je radio na filmovima.

Bio je uključen u majčine projekte Maria, Without Blood, By The Sea i First They Killed My Father.