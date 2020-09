Za samo 16 sati Exitov InfinitX na tvrđavu Mogren kod Budve doveo 700.000 ljudi

InfinitX, Exitov novi projekt, s velikim uspjehom lansiran je sinoć streamom ekskluzivnog nastupa techno kraljice Charlotte de Witte sa tvrđave Mogren

Upravo sa stare austrougarske tvrđave, s koje se pruža fantastičan pogled na Jadransko more i budvansku obalu, belgijska superzvijezda pustila je u život svoj novi EP “Rave On Time” i pokrenula ogroman globalni party. Zadivljujuće kadrove ovog dinamičnog seta u savršenom kontrastu s vatreno narandžastim nebom, za samo 16 sati na društvenim mrežama i online video servisima, pogledalo je nevjerojatnih 700.000 ljudi, dok se očekuje da će ova brojka u sljedećim tjednima biti višemilijunska! Publika sa svih kontinenata i preko stotinu zemalja, pokazala je oduševljenost kako Charlottinom muzikom i pojavom, tako i prirodnim ljepotama Crne Gore. “I feel like dancing there along with beautiful nature surroundings!” jedan je od čak 16.000 komentara koji idealno sumira oduševljenost fanova i direktno ispunjava glavnu misiju InfinitX-a koji će, u skladu s globalnim trendovima u promociji destinacija spajati najveća glazbena imena s najljepšim lokacijama širom sveta. S obzirom na fantastične reakcije na nastup, o čemu svjedoči i više od 30.000 lajkova i izuzetnu popularnost koju Charlotte de Witte uživa na društvenim mrežama, očekuje se da će postavljeni cilj od milijun gledatelja biti postignut već tijekom ovog vikenda!

InfinitX presents Charlotte de Witte 'New Form' III: Rave On Time: https://www.facebook.com/120785061266604/videos/988662504940586/

Charlottin nastup bio je ujedno i uvod u drugi tjedan emitiranja nastupa s Exitovog Life Streama, koji je do sada pratilo čak 2.5 milijuna ljudi širom svijeta! Nakon Charlottinog seta publika je mogla uživati u nastupima Marcela Dettmanna i Tijane T snimljenim na Petrovaradinskoj tvrđavi. Petak navečer rezerviran je za nastupe hitmakera Mahmuta Orhana koji će biti emitiran u 20:20, zatim legendarnog Paul Van Dyka s početkom u 21:35, dua Vantiz u 22:45 te Lady Lee u 23:35. S velikim nestrpljenjem online publika očekuje snimke nastupa tehno magova Adama Beyera u 20:20 i Ben Klocka u 21:50, kao i nastup zvijezde u strelovitom usponu Ece Ekren u 23:50, koji će biti emitirani sutra. U nedjelju 27. rujna drugi streaming vikend zatvorit će svojim nastupima Satori live s početkom u 20:20, Hot Since 82 u 21:35 i Kristijan Molnar u specijalnom b2b izdanju sa After Affair u 23:35. Svi streamovi mogu se pratiti na službenoj stranici, You Tube kanalu i Facebook stranici EXIT festivala, kao i na stranici Life Stream-a.

Kao integralni deo snimaka svih nastupa emitovaće se video materijali i poruke koje govore o misiji Life Stream-a i radu Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Takođe biće predstavljene i brojne kulturne i turističke znamenitosti Novog Sada i Srbije. Tokom Life Stream-a biće moguće donirati direktno Svetskom programu za hranu putem njihovih zvaničnih stranica.

Life Stream projekt predstavljen je prošle godine pilot izdanjem na Amsterdam Dance Eventu i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom je najveći ekološki pothvat Exita do sada. Partnerstvom sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda Life Stream je ušao u novu fazu i višestruko proširio opseg svog djelovanja, u kojem se osim zaštite prirodne sredine, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milijune ljudi širom svijeta. Hitna reakcija potrebna je zbog činjenice da će pandemija prije kraja 2020. dovesti čak 270 milijuna ljudi u problem ekstremne gladi, što je povećanje od velikih 80%u odnosu na godinu ranije.