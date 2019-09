Za nju svi imaju samo riječi hvale: Kći Andie MacDowell nova je holivudska zvijezda

Iako se glumom aktivno bavi već pet godina, koliko je prošlo od njezina prvog projekta, serije 'Preostali', Margareth Qualley još je uvijek nebrušeni dijamant za koji se sve više bore producenti u Hollywoodu. Kći glumice Andie MacDowell ima mnogo elana, volje i želje za učenjem, a prilike da pokaže talent nude joj se trenutno na svakom koraku, pa smo sigurni kako ćemo od ove mlade dame najbolje tek doživjeti

'Zapravo nisam htjela biti glumica, jednostavno sam se željela baviti plesom i živjeti od toga. Bila sam ozbiljna s tom odlukom. Jako sam se trudila da mi ples postane potencijalna karijera, a onda sam u jednom trenutku shvatila da sve to radim iz pogrešnih razloga. Koliko god sam bila zaljubljena u ples, sve se svelo na to da na koncu nisam toliko uživala u tome jer sam se previše trudila biti najbolja. Između ostalog shvatila sam da neću nikada moći biti najbolja moguća plesačica jer sam imala i fizičkih ograničenja', rekla je u intervjuu za jedan američki portal.

Baletom se ova svestrana mlada dama bavila od ranog djetinjstva, a onda se sa 16 godina preselila u New York kako bi završila srednju školu i shvatila što želi kasnije.

'Živim sama od svoje 16. godine u New Yorku. Prvo vrijeme bilo je jako čudno jer nisam znala što bih sa sobom. Posvetila sam se školi i studiranju, a onda je u jednom trenutno postalo jako čudno samo ići na faks i ništa ne raditi sa strane. Tadašnji dečko zapravo me pogurnuo u smjeru glume. Odveo me na tečaj glume i to je bilo dovoljno, znala sam da se time moram baviti', pojasnila je Qualley.

Od toga trena sve je nekako išlo glatko te i danas naglašava da je imala iznimno puno sreće. Samo šest mjeseci nakon što je upisala tečaj Margareth je dobila priliku pokazati stečeno znanje u seriji 'Preostali' (The Leftovers).

'Nikad prije toga nisam glumila, pa sam bila jako zahvalna na prilici. Svi su bili izuzetno pristupačni i dragi prema meni. Naučila sam puno od svih talentiranih ljudi oko sebe i imala sam izvrsne mentore', rekla je Margaret, a na seriji je radila tri godine i igrala tinejdžericu Jill Garvey.

Godine 2016. imala je manju ulogu u filmu 'The Nice Guys', godinu kasnije u Netflixovom filmu 'Death Note', a onda 2019. dolazi najveća prilika, zbog koje su je mnogi i zamijetili.