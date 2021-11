David Skoko nabacio novu sliku na svoje istetovirano tijelo, a kolega i član žirija 'Masterchefa', Damir Tomljanović mu poručuje: 'Daj malo ostari'

Svima je već poznato kako je osim vrsnosti u kulinarstvu chef istarskog restorana, strastveni ribar i bajker ali i ljubitelj tetovaža koje su, kako je rekao - njegov alter-ego. Na njegovom Instagram profilu, kojeg mu vodi supruga Ana, osvanula je fotografija s novog ukrašavanja tijela

Za sada nije poznato što je novo tetovirao, a sudeći prema fotografiji koju je njegova supruga objavila na Instagramu, David Skoko tetovirao je leđa. Bilo je raznih komentara od toga da je pratitelje zanimalo koja mu je to tetovaža po redu, do komplimenata, a komentirao mu je i član žirija Masterchefa, Damir Tomljanović. 'Daj malo ostari... Sramotiš nam godište', našalio se, a Skoko mu je poručio: 'Ne dam' na što mu je Tomljanović: 'Ako ja počnem vježbati, ono... Biti ću.. Ma umrijeti ću čovječe..'

View this post on Instagram

Prva tetovaža mu je bila hobotnica koja 'predstavlja snalažljivost i inteligenciju', a ima svakakvih poruka koje sam se sebi daje, čak i označene koordinate da ga, kazao je, 'vrate doma pa makar i u vreći'. Do sada, nikad nije imao problema tijekom karijere zbog tetovaža.

'Ne znam koliko ih je zapravo, sve je to isprepletena mreža emocija, strahova, pobjeda i gubitaka išaranih po tijelu. Ukupno oko 150 sati tetoviranja. Tu i tamo požalim što sam se tako nacrtao, već u drugom trenutku imam u glavi još dvije, tri koje ću si ‘puknuti’ negdje. Ne znam hoće li to netko razumjeti ili ne, ali uživao sam u svih 150 sati čiste boli dok su me tetovirali', ispričao je svojevremeno za 24sata.