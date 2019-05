Vrlo sam uzbuđen prije svog nastupa na zagrebačkom #WELOVESOUND OPEN AIRu ovu subotu!

Ove subote, 1. Lipnja, s početkom u 16h, održat će se treće izdanje #WELOVESOUND OPEN AIR festivala na zagrebačkom Jarunu. Tom prilikom popričali smo s jednim od predstavnika i vodećih imena francuske scene house elektroničke glazbe te članom renomiranog trojca Apollonia – Dyed Soundorom

Ove godine na #WELOVESOUND OPEN AIRu osim tebe nastupaju i Seth Troxler, Sonja Moonear, Shaun Reeves…Što možemo očekivati od kolega koji su ujedno i prijatelji i nastupit će na istom događaju?

Uvijek je posebno zabavno za nas, ali i posjetitelje, kad si okružen prijateljima i to nekako izvuće iz tebe maksimum. Svi se mi poznamo dugi niz godina i nemamo često priliku družiti se jer smo stalno na turnejama u drugim dijelovima svijeta. Tako de će biti zbilja super sresti se s njima na festivalu, baš sam uzbuđen.

Nastupao sin a Sonus festivalu kao dio trojca Apollonia. Kako bi u par riječi opisao 'Sonus festival' na Pagu?

Line up je uvijek vrhunski! Neka od najpoznatijih imena svjetske house I techno glazbe nastupaju svake godine. Uvijek je posebno zadovoljstvo vidjeti nastup Ricarda Villalobosa i uživati i svirati pod otvorenim nebom samo par metara od mora. Publika vrlo dobro pozna glazbu i jako vole partijati.

Gotovo stalno sin a turneji. Koje događaje bi htio istaknuti? Koji su ostavili najveći dojam na tebe?

Ove godine sam gotovo stalo na turneji I doživio sam puno divnih trenutaka, mogao bih vam cijeli dan pričati o njima, ali ako moram izabrati, onda je to party koji organiziram s mojim prijateljem Shonkyjem iz Apollonije u berlinskom klubu 'Hoppetosse'. Večer se zove 'Playground' I to nam je super prilika bukirati prijatelje i predstaviti publici neke nove talentirane izvođače. Do sad smo ugostili izvođače poput Edwarda, Tolga Fidan, Gene On Earth, Mayaan Nidam, Christian Ab i mnoge druge. To je prilika predstaviti svoj rad i izraziti se kroz glazbu u intimnom prostoru – to baš volim.

Jesi imao vremena za rad u studiju? Postoje neka nova izdanja koja čekaju vidjeti svjetlo dana?

Iskreno, neko vrijeme nisam bio puno u studiju. Pokušavao sam prenamijeniti studio u onaj koji se bazira na više hardverske opreme i bilo mi je potrebno neko vrijeme da se naviknem na novu postavku. Ali sam se napokon naviknuo na novitete I počeo producirati glazbu opet. Uskoro izlazi moj novi EP, ali možete očekivati i još nove glazbe koja će 'izaći' iz mog studija.