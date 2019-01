Vratila se Samantha Fox! Nekadašnji seks simbol i vlasnica najbujnijeg poprsja kao da vraća vrijeme unatrag

Sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća žarila je i palila naslovnicama tabloida, nastupala na televiziji, snimala albume… Danas pedesetdvogodišnjakinja Samantha Fox uživa u mirovini, no koristi priliku da se tu i tamo pojavi u javnosti

Ikona osamdesetih Samantha Fox bila je jedna od rijetkih koja se mogla pohvaliti mjerama 90-60-90, a što je ponosno isticala u svakoj prilici za fotografiranje. Njen debi album Touch me našao se na popisu britanskog Channel Foura među najgorim pop pločama svih vremena, no to nije zaustavilo njenu popularnost.