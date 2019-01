Vodimo vas na veliku U2 feštu u Saxu

Prošlo je gotovo 10 godina od kad je Hrvatsku posjetio U2 s dva spektakla na Maksimiru. Mnogi koji su prisustvovali ovim koncertima sigurno će doći i u Sax, u četvrtak, 31. siječnja na U2 feštu u izvedbi zagrebačkog U2 tribute benda

Cijena ulaznice u pretprodaji je 35 kuna, na dan će koštati 45 kuna. Može se kupiti u Saxu tijekom radnog vremena kluba (utorak 17-22h, srijeda 20-22h) koji će za ovu prigodu pripremiti i posebne cijene pića (pivo 14 kn, rakija 6 kn)..

Vrsna skupina muzičara aktivnih u bendovima kao što Pavel, Detour i Kojoti okupljena je u ovaj U2 tribute bend koji je na svom premijernom nastupu u Saxu prije malo više od godinu dana oduševio mnogobrojnu publiku dvosatnom svirkom, a sigurno će tako biti i ovaj put. 'With or Without You', 'Pride', 'One', 'Where The Streets Have No Name' samo su neki od bezvremenskih hitova ovih Iraca koje ovaj tribute bend izvodi više nego uvjerljivo i s posebnom emocijom koju vrlo lako prenesu na publiku. Vidimo se u Saxu 31. siječnja!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/396020984470354/

