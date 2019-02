Vodimo vas na koncert Meritas i Jelene Radan u Saxu

Valentinovo u Saxu uz Meri, Anitu i Jelenu u specijalnom glazbenom konceptu - zvuči odlično!

Glazbeni program 'When Tomorrow Comes' proizašao je iz glazbene suradnje Meri Jaman i Anite Valo (Meritas) te Jelene Radan, započete prije nekoliko godina. Meritas već više od dvadeset godina pokazuju i dokazuju svoju iznimnu autorsku i izvođačku vrijednost na ovim prostorima, priznatu od strane kritike, a prepoznatu od strane publike. Njihov zvuk pripada svjetskom zvuku, a njihova profinjena izražajnost na suptilan način ostaje pamtljiva i posebna.

Jelena Radan se svojom interpretacijom i pojavnošću potvrđuje kroz svoje različite, a opet bliske glazbene kolosijeke, te svojim načinom i emotivnim pristupom opstaje na glazbenoj sceni, pomno birajući suradnike s kojima radi.

Njihov zajednički, a opet krajnje individualno obojen senzibilitet i karakter poklopio se upravo na ovom osmišljenom glazbenom konceptu 'When Tomorrow Comes'

Tri različite osobnosti, vrhunski prateći bend, intimna atmosfera kluba Sax i Dan zaljubljenih učinit će četvrtak, 14. veljače nezaboravnim.

'When Tomorrow comes' je koncert na kojem ova tri osebujna vokala interpretiraju stavove, misli, melodije i ugođaje nekih od najvećih autora u glazbi uopće. Neke od izabranih autorica i glazbenika su i Sheryl Crow, Alanis Morissette, k.d. lang, Annie Lennox, Amanda Marshall, Cindy Lauper, KT Tunstall, Feist, The Pretenders, Duran Duran, Depeche Mode… Izbor pjesama nadopunjuju i svojim autorskim pjesmama, kojima zaokružuju svoj pristup glazbi koju stvaraju i interpretiraju. Uz vrsne glazbenike, Ivana Božanića na bas gitari, Zdeslava Klarića na klavijaturama i Gorana Plejića na bubnju, kao i kroz spoj vokala i osobnosti Anite, Meri i Jelene, stvara se intiman i uzbudljiv ugođaj, savršen za Dan zaljubljenih.

Cijena ulaznice u pretprodaji je 65 kuna, na dan će ako ih ostane koštati 80 kuna i mogu se kupiti tijekom radnog vremena Saxa. Broj ulaznica je ograničen, a koncert je polusjedeći i počinje u 21h.

Čitateljima darujemo 2x2 ulaznice za koncert 'MERITAS & JELENA RADAN – When Tomorrow Comes' (Sax, 14.2.2019. od 21h), a dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 13. veljače.