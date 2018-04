Vodimo vas na koncert grupe Mayales

Od danas su na Youtubeu dostupne četiri pjesme grupe Mayales nastale tijekom live sessiona u zagrebačkom Katranu

Vodećem, autorskom trojcu Petru Beluhanu, Vladimiru Mirčeti i Luki Gečeku pridružili su se producenti njihova posljednjeg albuma 'Simbol za sunce' Jura Ferina (klavijature) i Pavle Miholjević (gitara) te Roni Nikolić na basu i Edi Grubišić Cipal na klavijaturama i izveli su pjesme 'Most', 'Simbol za sunce', 'Dođi tu' i 'Među tajnim tajnama'. Osnovna zamisao benda je objaviti ove godine DVD na kojem bi se između ostalog našao i ovaj Katran sessions kako bi se dolično proslavilo 25 godina od nastanka sastava.

'Koliko je topla preporuka preslušati live izvedbe po redu koji sugerira i Mayales na Youtube stranici (dakle; 'Dođi tu', 'Simbol za Sunce' (Feat. Valerija Nikolovska), 'Most' i 'Među tajnim tajnama'), od Mirčetinih floydovskih gitarskih pasaža, preko Valerijinog ‘pečata’, te u country uronjen 'Most', do eteričnog ‘izlaza’ s 'Među tajnim tajnama', toliko ekspresno dođe i razočarenje zašto se session sastoji od samo četiri pjesme, kao i to da bi bilo dobro čuti i neke pjesme s albuma '2' u tako zaraznom i kvalitetnom ruhu u kojem Mayales ‘upoznaje’ Floyde.' rekao je Zoran Stajčić glazbeni kritičar portala Ravnododna.