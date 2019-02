Vodimo vas na koncert Gheorghea Zamfira u Lisinskom

Rumunjski glazbeni virtuoz nastupit će 6. ožujka na svečanom koncertu u povodu rumunjskog predsjedanja Vijećem Europe

U šezdeset godina umjetničke karijere Gheorge Zamfir ne prestaje oduševljavati publiku diljem svijeta.

Snimio je više od 185 nosača zvuka, što je rekord koji dosad nije oborio ni jedan rumunjski umjetnik, s prodanih oko stotinu milijuna primjeraka po cijelom svijetu i više od 120 zlatnih i platinastih ploča. Dobitnik je brojnih nagrada, priznanja, viteških naslova i predsjedničkih odlikovanja.

Surađivao je s brojnim eminentnim svjetskim glazbenicima i ansamblima, te sudjelovao u mnogim projektima filmske glazbe. Surađivao je s francuskim producentom Yvesom Robertom na filmu The Tall Blond Man with One Black Shoe, čiji je soundtrack postao svjetski hit, te je izvodio glazbu za filmove Bilo jednom u Americi, Karate Kid, Kill Bill, Ciao Cristina, Jezero i dr.

Malo je umjetnika koji na pozornici tako iskreno otvaraju srce i dopuštaju publici da zaviri u najdublje sfere njihove duše. Jer to je život, s lijepim i bolnim trenucima. Glazba je ta koja je uz nas u svim tim trenucima, a panova frula Gheorghea Zamfira vjerno i virtuozno ih gradi, prepričava i obogaćuje.

Veliki Duke Ellington o Gheorgheu Zamfiru je rekao: 'Tako neizmjerno talentiran glazbenik, s tako posebnim stilom zasigurno pripada umjetnicima koje je obdario sam Bog.'

Ulaznice po cijeni od 120, 150, 180 i 200 kn mogu se kupiti na blagajni Lisinskog ili online na www.lisinski.hr.

Čitateljima tportala darujemo 2x2 ulaznice za koncert Gheorghea Zamfira u Lisinskom (6. ožujka), a dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 27. veljače.