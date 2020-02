Vlado Kalember: 'U današnje vrijeme mi je najveća nagrada što živim, radim i postojim'

Kultna grupa Srebrna krila koja je osamdesetih žarila i palila prije nekoliko mjeseci nakon duljeg vremena objavili su singl 'Je li ti žao zbog nas'. Pjevač grupe Vlado Kalember otvorio je dušu u vrlo iskrenom intervjuu

'Do daljnjeg ću biti s bendom Srebrna krila. Baš smo prije nekoliko dana završili pjesmu, koju očekujemo svaki dan da izađe. Pjesma se zove 'Kopija'. A, kao što je francuski kralj Luj XIV rekao: 'Država, to sam ja', a ja kažem: 'Srebrena krila'- to sam ja', Ostvario sam svoje dječačke snove, to je najvažnije', pohvalio se Vlado Kalember za Avaz. Kaže da je imao sreću da je živio i radio u vrijeme kada su se ploče jako puno prodavale pa je jedan od rijetkih koji ima dosta tih dijamantnih ploča. 'Meni je u današnje vrijeme najveća nagrada što živim, radim i postojim', poručio je.

Na temu toga da se o njemu pričao kao nekad velikom zavodniku kaže da je mnogo zabluda i predrasuda, a upravo to je jedna od njih. 'S kim god bih popio kavu, to bi svi prenijeli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i 'prišiveno'. Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara', pojasnio je.