Vitomira Lončar o povratku u Kinu gdje je trenutno u samoizolaciji; otkriva kako u hotelskoj sobi održava kondiciju i novu figuru

Naša cijenjena glumica i doktorica znanosti vratila se u zemlju u kojoj živi zadnje tri godine gdje je njezin suprug Ivica Šimić dobio posao u Xi'anu. Vrijeme nakon povratka trenutno provodi u hotelskoj sobi u samoizolaciji. Ispričala je kako krati vrijeme i zašto voli živjeti u Kini

'Ne mičem se do 14. rujna iz svog hotela od slijetanja u Kinu. Nemam nikakvih simptoma. Putovala sam s maskom, vizirom i dezinfekcijskim sredstvima oko sebe. Nije ugodno, avioni su krcati, socijalna distanca je praktički nemoguća', ispričala je Vitomira Lončar u IN Magazinu Nove TV . Odmah je po dolasku, kaže, shvatila da mora napraviti dnevni raspored da je ne obuzmu krevet, izležavanje.

'Tako sam si odredila da 12 sati od osam ujutro do osam navečer radim, čitam, pišem, istražujem, učim, a deset minuta sam posvetila trčanju. Svaki sat trčim kilometar. Napravila sam si prostor od ulaznih vrata u sobu do prozora, a to je jedno osam metara i trčim gore dolje. Mogu trčati na mjestu, trčim i po pet kilometara kad treba, nije nikakav problem', objasnila je. Progovorila je i o svojoj fizičkoj transformaciji.