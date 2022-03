Više od 30 godina kasnije pjesma je ponovno dobila smisao: Za izbjeglice iz Ukrajine Sting se uhvatio gitare

Pjesmu 'Russians' snimio je 1985. i od tada ju je iznimno rijetko izvodio, no nažalost zbog aktualne situacije i ruske invazije na Ukrajinu, Sting ju je ponovno izvukao s dna ladice i odsvirao na svom Instagram profilu

Njegova pjesma jednostavnog naziva 'Russians' prvi je puta objavljena kao singl s njegovog prvogo solo albuma 'The Dream of the Blue Turtles', kojeg je snimio nakon napuštanja benda The Police. Zanimljivo je da se ta pjesma nalazila na top listama najslušanijih u prvom desetljeću njegove solo karijere.