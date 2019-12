Vin Diesel pao je u drugi plan: Zvijezda premijere 'Brzih i žestokih' bila je njegova 11-godišnja kći

Slavni holivudski glumac, kojeg javnost najviše povezuje uz filmski hit 'Brzi i žestoki', više nije jedina zvijezda u svojoj obitelji. 52-godišnji Vin Diesel ovoga je puta bio tek pratnja svojoj 11-godišnjoj kćerki Similce, koja je dobila priliku u Netflixovoj animiranoj seriji 'Fast and Furios: Spy Racers'

52-godišnji Vin Diesel stigao je na crveni tepih kina Universal AMC u Kaliforniji na premijeru Netflixove serije 'Fast and Furious: Spy Racers', no ovoga puta on je u istoj tek izvršni producent. Zvijezda crvenog tepiha bila je njegova 11-godišnja kći Similce, kojoj je on zapravo bio pratnja.