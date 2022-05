Vijest koja je sve šokirala: Preminuo je Andy 'Fletch' Fletcher, klavijaturist i osnivač legendarnog sastava Depeche Mode

Andrew John Fletcher, britanski glazbenik, klavijaturist legendarnog sastava Depeche Mode iznenada je preminuo

Fletcher je bio član Depeche Modea više od 40 godina, od njihove službene formacije 1980. i debitantskog albuma 'Speak and Spell up' iz 1981. pa sve do najnovijeg, 'Spirit' iz 2017.

Godine 2020., Fletcher i njegovi kolege iz Depeche Modea - dugogodišnji članovi Dave Gahan i Martin Gore te bivši članovi Vince Clarke i Alan Wilder - primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame zbog svoje važne uloge u synth-popu, novom valu i elektroničkim glazbenim pokretima, a bend je također odigrao utjecajnu ulogu u heavy metalu.

'Ljepota korištenja elektronike je u tome što se glazba sada može stvarati u vašoj spavaćoj sobi', rekao je Fletcher za Rolling Stone 1990. 'Ne morate okupiti četiri osobe u nekom skladištu da biste vježbali. Ne morate imati četiri izvrsna glazbenika koji se međusobno bore. Možete to učiniti u svojoj spavaćoj sobi, a sve se svodi na ideje.'