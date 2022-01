[VIDEO] Davor Gobac i sin Vili imaju zajednički bend, poslušajte kako zajedno 'praše'

Mnogima je već poznato kako je sin frontmena Psihomodo Popa i Deane, nekadašnje balerine HNK krenuo očevim stopama te da ima bend Donkey Hot. Sada su opet i sim udružili snage u zajedničkom projektu, grupu kojeu su nazvali Vili & DeBili, a već su snimili i album

Vili Gobac svojedobno je izjavio da će, ako se dogoditi pjesma koju bi on i otac, pjevač grupe Psihomodo Pop mogli zajedno otpjevati, to i napraviti. No oni su s poznatim producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem osnovali bend. Za gitaru i pjevanje zadužen je Dado Gobac, bas gitaru svira Skansi a bunjeve svira, ali i također pjeva Vili Gobac.