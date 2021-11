[VIDEO] Arsen bi bio ponosan: Lu Dedić s ocem je snimila pjesmu, iznenadit će vas kako zvuči

Bez prevelike pompe, na YouTube kanalu Croatia Recordsa, objavljen je videospot za pjesmu 'Zadnji sati ljeta'. Sve to možda i ne bi zapelo nam za oko, da pjesmu nije snimila unuka Arsena Dedića i Gabi Novak

I uistinu, da može, Arsen Dedić zasigurno bi bio presretan što je njegova mezimica Lu napokon pustila glas i za javnost i pokazala još jednom da jabuka ne pada daleko od stabla. A to je potvrdila i prije nekoliko godina njezina baka Gabi Novak , koja je za Lu rekla: 'Jako je muzikalna. Genetika negdje zaustavi put, a negdje ga nastavi. Arsen bi bio sretan da je čuje kako pjeva. Čuo ju je on i prije, ali mislim da bi mu sada bilo posebno drago. Samozatajna je i jaka, odvažna Lavica.'

Inače, Lu Dedić jedina je kći Matije Dedića i njegove supruge Marine Scotti, a o svojoj je mezimici pijanist 2017. za Večernji list izjavio:

'Okušala se nekoliko puta javno, ali brzo je shvatila da u glazbenom okruženju koje vlada na ovim prostorima nema potrebe ulagati prevelik trud i promicati kvalitetu. Volio bih da me nadmaši, a isto tako bih bio sretan da pronađe svoj put u bilo kojoj vještini. Dovoljno me oduševila činjenicom da nema namjeru zloupotrebljavati to što dolazi iz velike glazbene obitelji niti se producirati bez razloga.'