[VIDEO] Adele objavila spot za novu pjesmu; obožavatelji jednoglasni: 'Ovo je remek-djelo'

U samo tri sata od premijernog puštanja na YouTube kanalu britanske pjevačice Adele, spot za pjesmu 'Oh My God' pogledalo je više od milijun i pol ljudi iz cijelog svijeta, koji ne kriju svoje oduševljenje

Da se čekanje na drugi spot, s njezinog posljednjeg albuma '30', isplatilo, pokazalo se danas u večernjim satima, kada je Adele premijerno pustila, na svom YouTube kanalu, 'Oh My God'. Mnogi su upravo u toj pjesmi pronašli mnoge skrivene poruke kojima je slavna Adele progovorila o svom životu nakon razvoda od 47-godišnjeg Simona Koneckija .

Za crno-bijeli spot, kojeg su obožavatelji odmah proglasili pravim remek-djelom, zaslužan je Sam Brown , s kojim je već radila na snimanju 'Rolling In The Deep', a o njihovoj suradnji Adele se oglasila i na svom Instagram profilu, gdje je stavila tek kratki isječak iz istog.

'Dobila sam priliku ponovno raditi sa Samom Brownom na 'Oh My God', nakon što je režirao 'Rolling In The Deep' spot! Stoga ponovna suradnja nakon stanke duge cijelo desetljeće bila je itekako nostalgina. Ovaj smo spot snimili na dan kada je pušten 'Easy On Me', stoga se milijun stvari događalo istovremeno', napisala je između ostalog.