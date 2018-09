Veliki dan u životu Ivane Mišerić: 'Sve mi je životu sjelo na svoje mjesto'

View this post on Instagram

E sad...kako sam danas sva naelektrizirana i toliko sam energije uzela u sebe od vas dobrih ljudi, idem u novi dan....s njima. Jer s njima mi počinje dan. Oni su me prvi ujutro zagrlili. Moji burazi. Ova slika smo mi. . Uhvaćen trenutak - nas. Sve vidim u njoj. Smijemo se životu kao nikada prije, živimo taj radio i ljude svako jutro sve jače. Imam osjećaj da im dugujem puno. I uhvatili su me sto puta kad je trebalo, čupali kada je bilo svakakvo i napravili mi da osjećam mir. Trpim muški svu trojicu, ali trpe oni mnogo više. 😂 (ovo je bila šala) . . Dečko dečki, volim vas. @han_filip @brunobucic @goran.hrncic . . #jutronaotvorenom 💥 JNO 💥