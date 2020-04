Naš glumac, organizator jedinstvene ljetne manifestacije 'Glumci u Zagvozdu' i ljubitelj planina u slobodno vrijeme najradije boravi u prirodi. Sada je, kao i svi Vedran Mlikota ima vremena za sebe. No nije mu dosadno jer među ostalim već neko vrijeme priprema monografiju u o prijatelju, glumačkom velikanu Ivi Gregureviću o kojoj je pričao za tportal

'Velika lijepa knjiga - monografija o Ivinom životu, trebala bi izaći do početka rujna, kada se obilježava 25 godina festivala kojeg je on pokrenuo 'Dsni hrvatskog filma' u Orašju. Festival se od prošle godine zove po njemu! U monografiji će biti tekstovi koje će pisati njegovi suradnici i prijatelji, puno do sad ne viđenih fotografija iz njegovog djetinjstva, škole. Glavne tekstove o filmskoj i televizijskoj karijeri piše naš ugledni filmolog Neven Polimac, a o kazališnoj karijeri akademik Boris Senker', rekao nam je glumac.

'Ivo ovakvo nešto svakako zaslužuje. On je jedan od naših najvećih glumaca. Zadnji dan njegovog života (na Silvestrovo 2018.) proveli smo zajedno. U zafrkanciji sam ga tada pitao zašto nema knjigu o sebi - monografiju, a on je rekao da bi je rado napravio, ali da je to puno posla i da mu se ne da sve to raditi, prikupljati materijale... Onako u šali rekao sam da ću mu ja pomoći. Idući dan Ivo je na žalost preminuo. Tako da mi je to, eto, ostalo u amanet, kao prijateljsko obećanje i obaveza. Vrlo odgovorna i časna obaveza. Branko Šmit je snimio film o njemu, akademski kipar Antun Jurkić je napravio Ivin spomenik, i uredio njegov grob, koji se nalazi u Orašju, a ja i Školska knjiga ćemo zaokružiti cijelu priču s velebnom knjigom o našem Ivi. Urednica knjige je Miroslava Vučić', kaže Mlikota.

Pretražili su i još uvijek pretražuju arhive po televizijama, redakcijama, filmotekama i filmskim arhivima po cijeloj Hrvatskoj i bivšoj državi, mnogi su dali i privatne fotografije. 'Bit će to knjiga od nekoliko stotina stranica, kakvu Ivo zaslužuje', zaključio je na kraju poznati glumac