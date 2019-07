Sedmo izdanje Ultre otvorio je legendarni David Guetta oduševivši fanove

Večeras je svoja je vrata partijanerima iz 140 zemalja svijeta otvorio splitski stadion Park mladeži, a zahvaljujući brojnim posjetiteljima Ultra Europe festivala koji su stizali u ranim večernjim satima stadion se do 22 sata dobro popunio

Među brojnima na ovogodišnjoj Ultri nastupaju i Swedish House Mafia , Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa.

Na Ultra Europe festivalu, koji će u Splitu trajati od petka do nedjelje 14. srpnja, očekuju se deseci tisuća posjetitelja iz 140 zemalja svijeta.