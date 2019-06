Vanja Horvat ex Mamić progovorila o ulozi bake i novoj ljubavi

Prošla je godina za bivšu suprugu Zorana Mamića bila za pamćenje. Vanja Horvat ponovno se zaljubila, na poslovnom planu joj cvjetaju ruže i ono najvažnije - postala je baka. Kaže kako je njena kći puno opuštenija od nje kada je majčinstvo u pitanju

Na pragu 50-te zbgo zavidne linije i vječne mladolikosti Vanju Horvat nazivaju jednom od najljepših hrvatskih baka. Ta titula je, kaže, nasmijava. Poručuje kako je njezina kći Nina, novopečena mama djevojčice Vite, potpuno drukčija od nje.

'Ja sam sa 22 rodila, a ona s 24, međutim Nina je puno opuštenija. Ja sam imala fakultet, mi smo se selili u to vrijeme. Puno drugih prioriteta i obaveza je bilo. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, ovo ovako, moraju jesti to, moraju izać u toliko sati, šetnje... A ona je opuštena i sve stigne', izjavila je za In Magazin Nove TV.