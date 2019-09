Uspješno završen prvi unique boutique sajam i festival modernog muškarca

Marko Tolja, Pavel, Boris Štok, Goran Grgić, Daniela Trbović, Nera Stipičević, Mia Biondić i brojni drugi posjetili ovaj jedinstveni događaj

Kroz četiri dana održavanja festivala, kroz Gliptoteku su prodefilirali mnogobrojni posjetitelji, izlagači i izvođači, koji su pokušali međusobno doći do odgovora što točno znači biti gentleman u modernom 21. stoljeću, jesu li oni izumrla vrsta ili i dalje postoje, ali u nekom novom, suvremenom obliku. Kategorije izlagača i kulturni sadržaji poput Music & Theatre, Lifestyle & Fashion, Sport & Wellness, Man’s gadgets, Outdoor & Adventure, Arts exhibition, Auto – Moto Gourmet, Gentleman’s Club , posjetiteljima su bili predstavljeni na zanimljiv način, u unutarnjem i dvorišnom dijelu kultne Gliptoteke.

Bogati kulturni program započeo u četvrtak u 18 sati otvaranjem sajma i izložbe naziva „Art is a passion“, nakon čega je uslijedio koncert sjajnog Marka Tolje. Drugu večer na redu su bili Drago Diklić & band i uvijek odlični Pavel, a zabava se do ranih jutarnjih sati nastavila uz popularni klupski program Sutra je subota – limited edition. U subotu je program započeo s Doručkom u Gliptoteci „ŠPICA“, a nastavio se u pozitivnom tonu uz DJ party Tanceraj i skupinu Rezerve, dok je čast da zatvori prvo izdanje Gentleman's Fair-a dobio izvrsni glazbenik Boris Štok. Pored ovih vrhunskih glazbenika, na festivalu su se mogla vidjeti i brojna poznata lica, poput glumica Nere Stipičević i Mije Biondić, voditeljice Daniele Trbović, glumca Gorana Grgića, bivše misice Nine Slamić, redatelja Mirana Kurspahića, glumice Senke Bulić, pjevača skupine Kojoti Alena Marina itd. Uz razne izlagače proizvoda i usluga za muškarce, Gentleman's Fair imao je i humanitarnu notu, naime, skupljale su se donacije za utrku 'Terry Fox Run'.

Nakon 4 dana ispunjena odličnom zabavom, može se zaključiti kako gentlemani nisu izumrli, dapače, oni su prisutni u raznim sferama života, a ovaj sajam svakako je to dokazao.