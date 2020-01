Uskoro počinje najglamuroznija filmska revija

Najutjecajnija i najpoznatija dodjela filmskih nagrada na svijetu, Oscar, sinonim je za prestiž u filmskoj industriji, a održava se svake godine još od 1929. Dodjeljuje ju američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, kako bi nagradila izvrsnosti profesionalaca u filmskoj industriji

Otkriveno je tko je sve nominiran za 92. dodjelu Oscara, a sama ceremonija u koju su uprte sve oči svijeta bit će u nedjelju, 9. veljače! U kategoriji za najbolji film, nominirana su sjajna djela vrijedna pažnje, a apsolutno je dominirao "Joker" s čak 11 nominacija te "1917" s 10 nominacija i "Bilo jednom u Hollywoodu", 6 nominacija dobio je novi film na programu "Jojo Rabbit", kao i "Male žene" i "Parasite", a "Izazivač: Le Mans '66" s 4 nominacije te „One su bombe“ s 3 nominacije… Posebno izdvajamo i film po istinitoj priči ''Slučaj Richarda Jewella'', koji će pretpremijerno zaigrati baš na Oscar reviji, a riječ je o režiji Clinta Eastwooda i jakoj glumačkoj postavi među kojima je fantastična Cathy Bates i dobila nominaciju.

U kategoriji najbolja glavna glumica, nominirane su prekrasne Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron i Renee Zellweger, dok su se u kategoriji za glavnu mušku ulogu našli izvrsni Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix i Jonathan Pryce.

Kako bi najznačajniji događaj u filmskoj industriji obilježili u kinima diljem regije, CineStar tradicionalno već 16. godinu zaredom održava Oscar reviju, koja iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja sedme umjetnosti. Ovogodišnja Oscar revija u CineStar kinima prikazat će izbor iz liste nominiranih filmova, a održat će se od 30. siječnja do 09. veljače. Filmovi (s najviše nominacija) koje će prikazivati su: ''Joker'', ''1917'', ''Bilo jednom u Hollywoodu'', ''Jojo Rabbit'', ''Male žene'', ''Parazit'', ''Izazivač: Le Mans '66'', ''One su bombe'', ''Slučaj Richarda Jewella'' te film ''Nož u leđa''.

Svečane toalete, crveni tepih, elegancija ili provokacija – sve je to Hollywood. Milijuni gledatelja širom svijeta pratit će dodjelu Oscara i prognozirati pobjednike, ali i gubitnike. Haljina, šminka, frizure, nakit - sve će biti bitno!

Dah glamura u Zagreb će donijeti i svečano otvorenje Oscar revije koje će se održati krajem siječnja u kinu Kaptol Boutique Cinema uz crveni tepih i niz zanimljivosti koje zaljubljenike u modu i film neće ostaviti ravnodušnima. CineStar je, naime, u suradnji s hrvatskim dizajnerima odlučio ovogodišnje svečano otvorenje Oscar revije učiniti još spektakularnijim; odabrani hrvatski dizajneri Aleksandra Dojčinović, Matija Vuica, Zigman, ELFS, Boris Pavlin, Ivica Skoko, Igor Djuga, Boudoir i Nebo posebno će za event otvorenja napraviti po jednu haljinu za neki od filmova koji su obilježili stoljeće Oscara. Bit će to nešto sasvim novo i drugačije što će na poseban način obilježiti još jednu Oscar reviju i učiniti ju drugačijom od svih prijašnjih.

Želimo vam da se dobro zabavite u kinu prognozirajući ishode ovogodišnje dodjele, a kinoulaznice za filmove u okviru Oscar revije možete kupiti od 17. siječnja na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online. Više informacija na stranici.

Oscar vikend i na CineStar TV Channels

Posebna programska shema pripremljena je i na CineStar TV 1 kanalu, gdje će se od 07. do 09. veljače emitirati filmovi koji su isključivo nominirani ili nagrađeni ovom prestižnom filmskom nagradom. Klasik ''Život je lijep'' (La Vita e bella), blockbuster ''Milijunaš s ulice''' (Slumdog Millionaire), jedinstveni ''Umjetnik'' (The Artist), istinita priča ''Nemoguće'' (Impossible) i potresnih ''12 godina ropstva'' (12 Years a Slave) samo su neki od naslova koji će se prikazivati od jutra do mraka na CineStar TV 1 kanalu.