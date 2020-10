Upoznala je i ružnu stranu slave: Zbog veze s Bradom Pittom njemačka manekenka našla se na udaru hejtera

Na Instagram Storyju manekenka Nicole Poturalski u kratkim se video snimkama požalila kako je u posljednje vrijeme vrijeđaju nepoznati ljudi i ostavljaju zle komentare iako im ona, kako kaže, za to nije dala nikakvog povoda i ne razumije zašto ljudi to rade

'Jednostavno ne razumijem što se događa u glavama takvih ljudi', rekla je Nicole Poturalski dodajući kako ona nije tip osobe koja će širiti mržnju: 'Oduvijek me zanimalo zašto ljudi ostavljaju komentare prepune mržnje? Zašto? Koja vam je korist od toga? Jednostavno želim shvatiti zašto to radite, jer ne shvaćam. To je nepristojno, ali tužno da tako pišete.'

Nicole Poturalski stekla je puno obožavatelja, dobila mnoštvo novih poslova upravo na račun svoje nove veze, no sa njima su došli i oni koji je zbog svega toga mrze, te joj šalju poruke.